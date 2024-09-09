Кокорин оставил комментарий со словом «иуды» в соцсетях жены Соболева

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оставил под постом жены форварда «Зенита» Александра Соболева Елены в соцсетях шуточный комментарий со словом «иуды».

Скриншот из соцсетей Елены Соболевой. Фото Соцсети

Соболев в августе перешел из «Спартака» в «Зенит». По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год, а за «Спартак» — с августа 2020 по январь 2021 года.