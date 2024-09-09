Булыкин — о «Локомотиве»: «С таким составом можно добавиться хороших результатов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил состав железнодорожников после закрытия трансферного окна.

«Нормальная скамейка у «Локомотива», считаю, что с таким составом можно добавиться хороших результатов. Молодежь с горящими глазами — это всегда хорошо. Плюс переход Севикяна, надеюсь, что все придутся ко двору «Локомотиву», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После семи туров «Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда уступает лидирующему «Зениту» 2 очка.