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Сегодня, 13:38

Семин: «Приятно, что агент Кварацхелии отметил мою работу в развитии игрока»

Константин Белов
Корреспондент
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Юрий Семин и Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова агента полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили, который отметил вклад специалиста в развитие футболиста.

По словам Ревишвили, Кварацхелию раскрыл Семин, а не Леонид Слуцкий, который позднее работал с хавбеком в «Рубине».

«Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать. Я также обязательно отметил бы селекционера, который работал в «Локомотиве», Виктора Тищенко. Он много раз смотрел матчи Кварацхелии и настоятельно рекомендовал руководству клуба взять его в команду», — сказал Семин «СЭ».

22-летний Кварацхелия в феврале 2019 года перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Рустави» до конца сезона-2018/19. За железнодорожников он сыграл 10 матчей и забил 1 гол. С клубом Хвича выиграл Кубок России и серебрянные медали чемпионата страны.

Летом 2019 года Кварацхелия заключил контракт с «Рубином», за который играл до марта 2022. В казанском клубе он провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Грузинский футболист в июле 2022 года стал игроком «Наполи». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. За итальянский клуб он всего провел 58 игр, забил 17 мячей и отдал 22 голевые передачи. С «Наполи» Хвича стал чемпионом Италии-2022/23.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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ЦСКА – Динамо
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 - : -
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