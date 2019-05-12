Дзюба и Кокорин рядом: на стадионе "Зенита" появились фигуры чемпионов России

Перед матчем 28-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена" установлены фигуры футболистов петербургской команды. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионский титул.

По соседству друг с другом установлены фигуры двух нападающих "Зенита": Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Последний отбывает тюремный срок.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.