Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", Малком в запасе

Стал известен состав "Зенита" на матч 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Олссон, Намли, Триндаде, Кабелла, Ари.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.