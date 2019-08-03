Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", Малком в запасе

Стал известен состав "Зенита" на матч 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".
"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Олссон, Намли, Триндаде, Кабелла, Ари.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитКраснодар! pic.twitter.com/7lSbUQlzXu– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) August 3, 2019
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