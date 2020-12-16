Дзюба догнал Кириченко. Выше только Веретенников и Кержаков
Артем Дзюба установил окончательный счет в матче против «Спартака», забив 129-й гол в чемпионатах России. Форвард «Зенита» догнал в списке бомбардиров Дмитрия Кириченко, с 1998 по 2013 год выступавшего за «Ростсельмаш» (позже «Ростов»), ЦСКА, «Москву» и «Сатурн». Но на 129 голов Дзюба потратил 352 игры, тогда как Кириченко — 377. Больше в высшем российском дивизионе забили только двое — Александр Кержаков и Олег Веретенников.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
352
|
129
|
Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
Партнер Дзюбы по атаке «Зенита» Сердар Азмун стал всего вторым легионером, которому удалось 70 раз отличиться в чемпионате России. До него до этой отметки добирались всего 18 футболистов, из которых 17 представляли Россию, а один — Вагнер Лав — Бразилию. Среди действующих игроков иранец занимает третье место, уступая помимо Дзюбы форварду «Локомотива» Федору Смолову.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
184
|
70
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019
|
115
|
59
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
294
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
(Кирилл Бурдаков)
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