Дзюба догнал Кириченко. Выше только Веретенников и Кержаков

Артем Дзюба установил окончательный счет в матче против «Спартака», забив 129-й гол в чемпионатах России. Форвард «Зенита» догнал в списке бомбардиров Дмитрия Кириченко, с 1998 по 2013 год выступавшего за «Ростсельмаш» (позже «Ростов»), ЦСКА, «Москву» и «Сатурн». Но на 129 голов Дзюба потратил 352 игры, тогда как Кириченко — 377. Больше в высшем российском дивизионе забили только двое — Александр Кержаков и Олег Веретенников.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Годы Матчи Голы Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 Артем Дзюба 2006-н.в. 352 129 Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 129 Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 Игорь Семшов 1996-2014 433 98 Валерий Есипов 1992-2007 390 88

Партнер Дзюбы по атаке «Зенита» Сердар Азмун стал всего вторым легионером, которому удалось 70 раз отличиться в чемпионате России. До него до этой отметки добирались всего 18 футболистов, из которых 17 представляли Россию, а один — Вагнер Лав — Бразилию. Среди действующих игроков иранец занимает третье место, уступая помимо Дзюбы форварду «Локомотива» Федору Смолову.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2006-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 184 70 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Квинси Промес Голландия 2014-2019 115 59 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кристиан Нобоа Эквадор 2007-н.в. 294 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

(Кирилл Бурдаков)