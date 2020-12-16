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Дзюба догнал Кириченко. Выше только Веретенников и Кержаков

22:19
Артем ДЗюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем ДЗюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Артем Дзюба установил окончательный счет в матче против «Спартака», забив 129-й гол в чемпионатах России. Форвард «Зенита» догнал в списке бомбардиров Дмитрия Кириченко, с 1998 по 2013 год выступавшего за «Ростсельмаш» (позже «Ростов»), ЦСКА, «Москву» и «Сатурн». Но на 129 голов Дзюба потратил 352 игры, тогда как Кириченко — 377. Больше в высшем российском дивизионе забили только двое — Александр Кержаков и Олег Веретенников.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

Артем Дзюба

2006-н.в.

352

129

Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

129

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

Игорь Семшов

1996-2014

433

98

Валерий Есипов

1992-2007

390

88

Партнер Дзюбы по атаке «Зенита» Сердар Азмун стал всего вторым легионером, которому удалось 70 раз отличиться в чемпионате России. До него до этой отметки добирались всего 18 футболистов, из которых 17 представляли Россию, а один — Вагнер Лав — Бразилию. Среди действующих игроков иранец занимает третье место, уступая помимо Дзюбы форварду «Локомотива» Федору Смолову.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

184

70

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019

115

59

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

294

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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