Джордже Деспотович: «Мне повезло, что мяч отскочил в мою зону»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после ничьей против «Краснодара» (1:1) заявил, что его команда довольна результатом матча, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мне чуть-чуть повезло, что мяч отскочил в мою зону, — отметил Деспотович. — Я заслужил такой простой гол. Спасибо команде. Все старались, взяли очко в очень тяжелой игре. Я никогда перед игрой не думаю, что забью. Я думаю, в первую очередь, о хорошей игре, а потом, если игра получается, и голы придут.

— Не далеко ли отпустили первую тройку в таблице?

— Эти команды уже на 5-6 очков больше, чем у нас. Но мы будем стараться.

— Ничья для вас — положительный результат?

— Здесь тяжело играть всем командам, не только из России. Наша команда должна быть довольна этим результатом.