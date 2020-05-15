Джордан Ларссон: «Здорово снова играть в футбол, но я слышал, что в Москве большие проблемы с коронавирусом»
21:47
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о возобновлении чемпионата России.
— Будет очень здорово снова начать играть в футбол, но в то же время я слышал, что в Москве довольно большие проблемы с коронавирусом, — приводит слова Ларссона Hallandsposten. - Это будет доставлять дискомфорт.
Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, неделю назад число зараженных за день удвоилось. И я не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии.
Я не эпидемиолог, у меня нет сотни проверок, но это то, что я слышал. Это вызывает беспокойство, но мы должны делать все возможное, чтобы оставаться здоровым.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...