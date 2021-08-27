Слуцкий заявил, что у «Рубина» не наступил спад
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о спаде команды.
— После вылета из Лиги конференций у «Рубина» нет побед. Поражение от «Ракува» сильно ударило по команде и по вам лично психологически?
— Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках.
— Даже уступая в счете 0:2, у «Рубина» не получалось надолго забирать мяч для позиционных атак. В чем причина?
— Против «Краснодара» я не припомню кто долго атакует в позиционных атаках. Против них по существу невозможно атаковать позиционно. Потому что они высоко встречают, и если ты выходишь из-под этой встречи, тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. А если ты не выходишь, ты просто теряешь мяч. То есть это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом у любой команды против «Краснодара». То есть ты все время должен атаки форсировать. Зачем проводить позиционные атаки, если есть свободные зоны.
— Как вы считаете, можно сказать, что у «Рубина» начался спад?
— Нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-realizovali-yavnye-momenty
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