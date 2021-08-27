Слуцкий заявил, что у «Рубина» не наступил спад

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о спаде команды.

— После вылета из Лиги конференций у «Рубина» нет побед. Поражение от «Ракува» сильно ударило по команде и по вам лично психологически?

— Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках.

— Даже уступая в счете 0:2, у «Рубина» не получалось надолго забирать мяч для позиционных атак. В чем причина?

— Против «Краснодара» я не припомню кто долго атакует в позиционных атаках. Против них по существу невозможно атаковать позиционно. Потому что они высоко встречают, и если ты выходишь из-под этой встречи, тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. А если ты не выходишь, ты просто теряешь мяч. То есть это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом у любой команды против «Краснодара». То есть ты все время должен атаки форсировать. Зачем проводить позиционные атаки, если есть свободные зоны.

— Как вы считаете, можно сказать, что у «Рубина» начался спад?

— Нет.