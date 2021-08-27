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Слуцкий заявил, что у «Рубина» не наступил спад

27 августа 2021, 23:47
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о спаде команды.

— После вылета из Лиги конференций у «Рубина» нет побед. Поражение от «Ракува» сильно ударило по команде и по вам лично психологически?

— Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках.

— Даже уступая в счете 0:2, у «Рубина» не получалось надолго забирать мяч для позиционных атак. В чем причина?

— Против «Краснодара» я не припомню кто долго атакует в позиционных атаках. Против них по существу невозможно атаковать позиционно. Потому что они высоко встречают, и если ты выходишь из-под этой встречи, тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. А если ты не выходишь, ты просто теряешь мяч. То есть это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом у любой команды против «Краснодара». То есть ты все время должен атаки форсировать. Зачем проводить позиционные атаки, если есть свободные зоны.

— Как вы считаете, можно сказать, что у «Рубина» начался спад?

— Нет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-realizovali-yavnye-momenty

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Иван Шитик все материалы автора

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