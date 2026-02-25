Джон Джон: «Неймар сказал, что «Зенит» — начало моего большого пути!»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон в интервью «СЭ» рассказал подробности встречи с Неймаром.

— Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно! Все же Неймар — большая фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, все внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.

— Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?

— Ха! Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России.

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

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