Алаев планирует в апреле посетить заседание комитета УЕФА в Лондоне

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что планирует посетить заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах. Оно пройдет в апреле в Лондоне.

«Заседание моего комитета в УЕФА пройдет в апреле в Лондоне. Планирую поехать, пока с визой решаю [вопрос]», — сказал Алаев ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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