Джон Джон о переходе в «Зенит»: «Сложно отказать, когда зовет сильнейший клуб России»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон в интервью «СЭ» прокомментировал переход в команду из Санкт-Петербурга.

— Когда «Зенит» впервые вышел на тебя?

— Я узнал об интересе летом. И был воодушевлен — «Зенит» меня сразу зацепил. В тот момент осознал, что все делаю правильно, раз моя игра привлекает внимание. Ближе к зиме пришел запрос на трансфер. Согласился быстро — когда зовет сильнейший клуб России, сложно отказать.

— Почему трансфер не состоялся летом?

— Думаю, все дело в позиции «Ред Булл Брагантино». Была непростая ситуация в чемпионате, и в клубе решили, что мой летний переход усложнит им жизнь, поэтому отказались от продажи, приняли решение дождаться более подходящего момента.

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

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