Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Мне очень нравится, с какой теплотой ко мне относятся люди в России»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

«Говорю ли я по-русски? Чуть-чуть (говорит на русском. — Прим. «СЭ»). По чуть-чуть учу. Что меня удивляет в России? Мне очень нравится, с какой теплотой здесь ко мне относятся люди», — сказал Марин «СЭ».

Коста-риканский футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года.