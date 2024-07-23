Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Мне очень нравится, с какой теплотой ко мне относятся люди в России»
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.
«Говорю ли я по-русски? Чуть-чуть (говорит на русском. — Прим. «СЭ»). По чуть-чуть учу. Что меня удивляет в России? Мне очень нравится, с какой теплотой здесь ко мне относятся люди», — сказал Марин «СЭ».
Коста-риканский футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
Новости