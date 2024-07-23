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Сегодня, 09:40

Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Мне очень нравится, с какой теплотой ко мне относятся люди в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

«Говорю ли я по-русски? Чуть-чуть (говорит на русском. — Прим. «СЭ»). По чуть-чуть учу. Что меня удивляет в России? Мне очень нравится, с какой теплотой здесь ко мне относятся люди», — сказал Марин «СЭ».

Коста-риканский футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года.

Футбол
ФК Оренбург
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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Полузащитник «Оренбурга» Марин рассказал, хотел бы он играть в «Зените»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 2 : 4
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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