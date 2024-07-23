Сухина: «Разочарую тех, кто ждет от меня плохих слов про Игоря Денисова. Профессионал, лидер»
Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» назвал бывшего полузащитника железнодорожников Игоря Денисова настоящим профессионалом.
— Как вам работалось с Игорем Денисовым?
— Мне тогда знакомые задавали два вопроса: «Как у тебя с Палычем?» и «Как у тебя с Денисовым?».
— И как?
— Эти люди не берут что-то от футбола, а делают все для него. Готовы выложиться по максимуму за свою команду. Пахари, работяги! Это не тот случай, когда человек приходит на готовенькое, а потом со всеми фотографируется. Денисов раньше всех приезжал на тренировку. Вкалывал как папа Карло, кому-то мог «воткнуть» по делу и уезжал домой. А все эти разговоры про характер, про бомбу замедленного действия...
— Выдумка?
— Лидеры же бывают разными. Есть те, кто много говорит. А Гарик молчал, работал. Думал все время о том, как победить. Неслучайно Дима Баринов сейчас часто вспоминает, что ему повезло оказаться в одной команде с Денисовым. Было на кого смотреть и у кого перенимать ценнейший опыт. В общем, к сожалению для тех, кто этого ждет, плохого ничего про Игоря сказать не могу (улыбается). Он ведь сейчас тихо, без пыли и шума тренирует детей. У него нет такого: «Какие еще дети? Я Денисов!»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1