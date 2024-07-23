Полузащитник «Оренбурга» Марин рассказал, хотел бы он играть в «Зените»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел бы он выступать за «Зенит».

«Какой была бы моя реакция, если бы мне поступило предложение от «Зенита»? Я полностью сконцентрирован на «Оренбурге». Это клуб, который открыл мне двери. Естественно, каждому игроку хочется играть в большом клубе, но на данный момент я сфокусирован на «Оренбурге», — сказал Марин «СЭ».

Коста-риканский футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года.