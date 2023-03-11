«Краснодар» — «Динамо»: хозяева вышли вперед

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес забил на 67-й минуте матча с «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 2:1.

Боржес за пределами штрафной получил мяч, сместился справа вдоль линии к центру и от дуги штрафной ударом в левый угол уложил мяч в сетку с небольшим рикошетом от штанги. Для него это второй гол в матче.

Отметим, что московская команды с 58-й минуты играет в меньшиснтве. Прямую красную карточку получил Муми Нгамале. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.