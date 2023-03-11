«Краснодар» — «Динамо»: хозяева вышли вперед
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес забил на 67-й минуте матча с «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 2:1.
Боржес за пределами штрафной получил мяч, сместился справа вдоль линии к центру и от дуги штрафной ударом в левый угол уложил мяч в сетку с небольшим рикошетом от штанги. Для него это второй гол в матче.
Отметим, что московская команды с 58-й минуты играет в меньшиснтве. Прямую красную карточку получил Муми Нгамале. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.
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|19:00
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Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
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|
ЦСКА – Кр. Советов
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Ростов – Пари НН
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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|
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Зенит
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