Джикия: «Уже скинул вес, который набрал за праздники»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как провел праздники.

— Всех с новым годом! Хорошего года, побольше добра, всего наилучшего, — сказал Джикия.

— Как отнеслись к событиям, которые произошли в конце прошлого года?

— Честно сказать, ничего не знаю. Отключал телефон, отдыхал, восстанавливался и с новыми силами приступаю к работе.

— Говорят, что Тедеско уходит из «Спартака».

— По-моему, он сегодня в Москве. А о своем отношении я уже говорил в интервью «Спорт-Экспрессу», можете там почитать.

— За праздники набрали?

— Нет, уже все скинул, все нормально.

«Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае (ОАЭ). Первый сбор пройдет с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля. Место и сроки третьего сбора станут известны позднее.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров с 35 очками. Первый матч в 2021 году «Спартак» проведет против «Динамо» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Встреча состоится 20 или 21 февраля.

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)