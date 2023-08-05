ЦСКА сравнил Федотова с Гвардиолой

Сотрудники «ВЭБ Арены», домашнего стадиона ЦСКА сравнили главного тренера армейцев Владимира Федотова с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Во время матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» на табло на стадионе красно-синих появилось изображение Гвардиолы, после чего рядом с ним вывели изображение Федотова, руководящего командой.

Федотов возглавляет ЦСКА с июня 2022 года. Под руководством 56-летнего российского специалиста армейцы выиграли FONBET Кубок России-2022/23.