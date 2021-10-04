Джикия: «Самое главное, что все заметили, как «Спартак» начал побеждать. Надеюсь, серия будет продолжаться»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день — это самое главное. Впереди у нас небольшая пауза. Кто-то отдохнет, а кто-то поедет в сборную. Сегодня было самое главное победить «Ахмат» на выезде, что команда и сделала. «Спартак» становится лучше? Опять же, без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай Бог, что она будет продолжаться», — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 очков.