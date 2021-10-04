Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о ситуации с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).

В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушения правил.

«Пенальти там был 100 процентов — по-моему, даже ВАР не нужен, чтобы это понять. Но в целом ничья довольно закономерна. Мог победить ЦСКА, мог победить «Краснодар». На одних отрезках у армейцев было преимущество, на других — у команды Гончаренко.

Мне вообще нравится, как стал играть при нем «Краснодар». Он всегда показывал яркий атакующий футбол, но при Викторе Михайловиче добавилась дисциплина и умение сыграть по счету. Остался открытый стиль, но исчезла бесшабашность, которая раньше мешала добиваться результата. Видимо, уроки тех неудач пошли игрокам на пользу, и сейчас уже просматривается стиль Гончаренко. ЦСКА мне тоже нравится, как играет. И в итоге получился довольно качественный матч", — приводят слова Деменко «Известия».

Обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает пятое место, а ЦСКА — шестое.