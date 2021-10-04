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Капитан «Ростова» Глебов признался, что сохраняет контакт с Карпиным

10:30
Данил Глебов и Валерий Карпин. Фото Instagram
Данил Глебов и Валерий Карпин. Фото Instagram
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал, ждет ли он вызова в сборную на октябрьские матчи.

— Все знают, что у тебя хорошие отношения с Карпиным. Вы сохраняете контакт?

— Бывают какие-то сообщения, бывает, встречаемся на каких-то мероприятиях, если у кого-то из команды или друзей день рождения. Сейчас общения меньше стало, но стараемся поддерживать контакт.

— В сборной куча травм. Не ждешь, что тебя вызовут?

— Посмотрим.

— Скажи честно, ждешь звонка от Карпина?

— Желаю всем ребятам обходиться без травм, только удачи. Ожиданий нет.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Летом 2021-го специалист возглавил сборную России.

Сборная России в рамках отбора к ЧМ-2022 примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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