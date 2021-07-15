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Джикия рассказал, в чем различия между игрой в два и три центральных защитника

00:49
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер рассказал в чем отличие между игрой в два и три центральных защитника.

— Сейчас играете в два центральных защитника, раньше играли в три, непривычно?

— У этого тренера новая схема, свое понимание игры. Еще есть время, чтобы прибавлять и впитывать то, что он хочет.

— В чем отличие играть в два, а не в три центральных?

— Играя в три защитника, ты больше смещаешься на фланг, больше начинаешь атаки и принимаешь в них участие. Когда играешь в два центральных, смотря, что тренер хочет, совсем по-другому все. Сегодня такое время, когда центральные защитники должны начинать атаки и должны хорошо владеть первым пасом. Стараемся, есть куда расти.

Спартак — Рубин

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Сергей Федоров все материалы автора

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