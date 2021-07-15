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Джикия уверен, что официальный матч против «Рубина» будет сильно отличаться от товарищеского

00:55
Георгий Джикия и Руй Витория. Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Руй Витория. Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что красно-белые не будут зацикливаться на этом результате. Команды встретятся вновь в 1-м туре нового сезона чемпионата России 24 июля.

— Леонид Федун сказал, что «Рубин» поддавался и играл не в полную силу. Создавалось такое ощущение?

— Не знаю, мы действовали так, как нам сказали, отталкивались от своей игры. Что-то получалось, что-то нет. Не буду их судить, игра сегодняшняя будет отличаться на 100 процентов от игры, которая будет в первом туре чемпионата, на этом результате зацикливаться не будем.

— До матча в Казани 10 дней, над чем нужно поработать, чтобы сыграть также?

— Тренерский штаб нам скажет об этом. У нас впереди еще одна игра, нужно проявить себя по максимуму, самое главное — без травм.

Спартак — Рубин

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Евгений Козинов все материалы автора

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