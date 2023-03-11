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Сегодня, 20:30

«Локомотив» выстоял полчаса в девятером. Это рекорд чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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В матче 19-го тура чемпионата России железнодорожники победили «Ахмат» со счетом 1:0. С 60-й минуты команда Михаила Галактионова играла вдевятером против 11 соперников. На 20-й минуте был удален Станислав Магкеев, на 60-й — Максим Ненахов. «Локо» выстоял и побил свой же рекорд чемпионата. В 2010 году красно-зеленые удержали нулевую ничью в Самаре, оставшись без Томислава Дуймовича и Дмитрия Торбинского к 68-й минуте.

Команды, которым удавалось выстоять вдевятером против 11 соперников более 10 минут

Дата

Команда

Матч

Удаления

Минуты с «-2»

11.03.2023

Локомотив

Ахмат (г) — 1:0

Магкеев, 20'. Ненахов, 60'

30

07.08.2010

Локомотив

Крылья Советов (г) — 0:0

Дуймович, 39'. Торбинский, 68'

22

24.10.2015

Кубань

Мордовия (г) — 1:1

Рабиу, 66'. Тлисов, 73'

17

23.05.2009

Локомотив

Рубин (г) — 0:2

Дюрица, 65'. Одемвингие, 74'

16

26.09.2021

Краснодар

Сочи (д) — 3:0

Спаич, 39'. Черников, 75'

15

23.09.1997

Спартак

Черноморец (г) — 1:2

Филимонов, 35'. Хлестов, 76'

14
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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