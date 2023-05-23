В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по инциденту с нападающим красно-белых Александром Соболевым в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», — заявил Зеленов.

Сегодня, 23 мая глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов также сообщил, что Александр Соболев будет присутствовать на ближайшем заседании КДК, на котором рассмотрят инцидент с его участием.