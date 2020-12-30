РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия назвал европейскую лигу, в которой хотел бы сыграть

15:05
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, в каком зарубежном чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

«Я вот так своими глазами ничего никогда не видел. Мне никто не звонил и не говорил, что вот есть такие-то предложения. Какая лига нравится? Итальянский чемпионат. Нравится итальянская кухня», — рассмеялся футболист.

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года, а позже продлил соглашение до мая 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны итальянских «Наполи» и «Аталанты».

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полное интервью Георгия Джикии читайте на нашем сайте

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир