Джикия назвал европейскую лигу, в которой хотел бы сыграть

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, в каком зарубежном чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

«Я вот так своими глазами ничего никогда не видел. Мне никто не звонил и не говорил, что вот есть такие-то предложения. Какая лига нравится? Итальянский чемпионат. Нравится итальянская кухня», — рассмеялся футболист.

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года, а позже продлил соглашение до мая 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны итальянских «Наполи» и «Аталанты».

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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