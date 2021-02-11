Джикия: «Думаю, Каррера мог еще остаться в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, почему Массимо Каррера покинул команду в октябре 2018 года.

«Он ушел, потому что мы немного посыпались. Понятное дело, было столько поражений. Наверное, решили смириться с этим и поменять его. Не видели, наверное, что он сможет еще раз так же зажечь нас. Думаю, он мог еще остаться, можно было немного перетерпеть этот сложный момент», — сказал Джикия в интервью программе «КраСава».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. При нем команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17. Этот титул стал первым для красно-белых с 2001 года.