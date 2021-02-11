Джикия заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Европе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, рассматривает ли он вариант с продолжением карьеры в Европе.

«Хочется ли перейти в Европу? В «Спартаке» такая ситуация... Каждые полгода все так сильно меняется, трудно загадывать, что буду делать через полгода-год. Если будет какое-то серьезное предложение — то рассмотрю его. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20 — был бы заведенный. Какой европейский чемпионат бы выбрал? Италия мне ближе», — сказал Джикия в интервью программе «КраСава».

В сезоне-2020/21 Джикия провел за «Спартак» 19 матчей и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего россиянина в 9,5 миллиона евро. В августе 2020 года сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Наполи».