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Джанаев: «Сейчас будем разговаривать по контракту»

Джанаев заявил, что хочет остаться в «Сочи» и будет обсуждать контракт
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о подписании нового контракта.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Поступательное развитие «Сочи» — заслуга Федотова?

— Безусловно. Федотов пришёл в период кризиса. Он нам показал определенные вещи, которые нужно сделать. Мы их приняли и начали выполнять его тренерские идеи. Он подбирал состав под свое виденье. Это выполнение тренерской установки. У нас здесь семья. Когда Федотов пришел, он сказал, что мы будем делать семью. Так мы и двигаемся. Безусловно, это заслуга всех.

— Не боитесь, что он может уйти?

— Мы надеемся, что он останется в Сочи. У него здесь все получается, мы надеемся, он останется здесь и приведет команду к кубкам.

— Что с твоим контрактом?

— Сейчас будем разговаривать по контракту. Еще не подписал. Как подпишу — руководство все объявит.

— На следующей неделе начнете переговоры?

— Как закончится сезон, обо всем поговорим. И все объявим.

— Хотел бы ты остаться в «Сочи»?

— Конечно. Мы здесь прошли большой путь, мы сделали большую работу. Вроде, короткий путь. Но вы видите, как нам хлопают болельщики «Динамо». Хотим продолжать этот путь.

— Не обидно ли, что не сыграете в Лиги чемпионов?

— Безусловно, есть небольшое разочарование от того, что мы могли там участвовать. Это же Лига чемпионов, турнир номер один. Хотели бы играть. Но видите, какая ситуация. В мире есть много важных вещей. Не стану говорить, что мы убиты горем, что не играем в Лиги чемпионов. Есть более важные вещи. Так сложилась ситуация, надо перетерпеть. Дай бог, сыграем еще.

У нас в «Ростове» была такая же семья. Это две похожие истории. Когда никто не верил в нас. Команда без большого бюджета пишет историю.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Сослан Джанаев
ФК Сочи
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Рубин – Спартак
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Урал – Краснодар
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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