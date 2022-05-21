Джанаев: «Сейчас будем разговаривать по контракту»

Джанаев заявил, что хочет остаться в «Сочи» и будет обсуждать контракт

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о подписании нового контракта.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Поступательное развитие «Сочи» — заслуга Федотова?

— Безусловно. Федотов пришёл в период кризиса. Он нам показал определенные вещи, которые нужно сделать. Мы их приняли и начали выполнять его тренерские идеи. Он подбирал состав под свое виденье. Это выполнение тренерской установки. У нас здесь семья. Когда Федотов пришел, он сказал, что мы будем делать семью. Так мы и двигаемся. Безусловно, это заслуга всех.

— Не боитесь, что он может уйти?

— Мы надеемся, что он останется в Сочи. У него здесь все получается, мы надеемся, он останется здесь и приведет команду к кубкам.

— Что с твоим контрактом?

— Сейчас будем разговаривать по контракту. Еще не подписал. Как подпишу — руководство все объявит.

— На следующей неделе начнете переговоры?

— Как закончится сезон, обо всем поговорим. И все объявим.

— Хотел бы ты остаться в «Сочи»?

— Конечно. Мы здесь прошли большой путь, мы сделали большую работу. Вроде, короткий путь. Но вы видите, как нам хлопают болельщики «Динамо». Хотим продолжать этот путь.

— Не обидно ли, что не сыграете в Лиги чемпионов?

— Безусловно, есть небольшое разочарование от того, что мы могли там участвовать. Это же Лига чемпионов, турнир номер один. Хотели бы играть. Но видите, какая ситуация. В мире есть много важных вещей. Не стану говорить, что мы убиты горем, что не играем в Лиги чемпионов. Есть более важные вещи. Так сложилась ситуация, надо перетерпеть. Дай бог, сыграем еще.

У нас в «Ростове» была такая же семья. Это две похожие истории. Когда никто не верил в нас. Команда без большого бюджета пишет историю.