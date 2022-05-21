Защитник «Сочи» Цаллагов считает, что легионеры сами принимают решения о продолжении карьеры в РПЛ

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов после разгрома «Динамо» (5:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги сезона и ответил на вопрос об отъезде иностранных игроков из чемпионата России.

«Легионеры? Они взрослые люди, у каждого есть семья. Они сами принимают решения.

Задачи в следующем сезоне? Выходить на поле, стараться выигрывать, отдаваться. Мы приходим в свои семья и дома, хочется уверенно смотреть в глаза своим семьям. Не буду ни к кому привязываться. Иногда получается, иногда нет. Не халтурим, наслаждаемся футболом. Футбольный век он короток, поэтому важно насладиться каждым моментом.

Серебряная медаль — это ответ всем хейтерам, которые говорили, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Ответ или не ответ, не знаю. Мы делаем свое дело, а выводы пусть каждый делает сам. Обязательно передайте привет моей семье!" - сказал Цаллагов.