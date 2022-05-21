Комментатор Черданцев передумал: расширения РПЛ не будет

Комментатор Георгий Чернадцев сообщил, что изменений в регламенте Тинькофф РПЛ не будет.

Журналист заявил об этом в эфире программы «После футбола». По его словам, «Рубин» и тульский «Арсенал», занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, проведут следующий сезон в ФНЛ. Команды, финишировавшие в таблице 13-й и 14-й — «Химки» и «Уфа» — примут участие в стыковых матчах против 3-й и 4-й команды ФНЛ.

За час до этого Черданцев заявил, что заинтересованные стороны склоняются к варианту с расширением РПЛ до 18 команд — и в таком случае «Рубин» и «Арсенал» должны будут сыграть стыковые матчи.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ, «Химкам» предстоят стыковые матчи против «СКА-Хабаровска», а «Уфе» — против «Оренбурга».

Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая. 24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках.