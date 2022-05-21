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Сегодня, 20:53

Комментатор Черданцев передумал: расширения РПЛ не будет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Черданцев.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Комментатор Георгий Чернадцев сообщил, что изменений в регламенте Тинькофф РПЛ не будет.

Журналист заявил об этом в эфире программы «После футбола». По его словам, «Рубин» и тульский «Арсенал», занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, проведут следующий сезон в ФНЛ. Команды, финишировавшие в таблице 13-й и 14-й — «Химки» и «Уфа» — примут участие в стыковых матчах против 3-й и 4-й команды ФНЛ.

За час до этого Черданцев заявил, что заинтересованные стороны склоняются к варианту с расширением РПЛ до 18 команд — и в таком случае «Рубин» и «Арсенал» должны будут сыграть стыковые матчи.

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ, «Химкам» предстоят стыковые матчи против «СКА-Хабаровска», а «Уфе» — против «Оренбурга».

Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая. 24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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РПЛ
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
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 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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