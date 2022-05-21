Джанаев: «Сегодня ты первый номер, а завтра третий»

Джанаев заявил, что у него нет обид в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о своих перспективах в команде.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— После травмы ты потерял место в основе. Хочется ли оставаться в «Сочи» на таких условиях?

— У нас нет первого номера. У нас есть команда, где есть люди, которые играют, если они лучше. Никаких обид быть не может. Сегодня ты первый номер, а завтра третий. Надо каждый день доказывать, что ты номер один.

— Какова надежда, что «Сочи» удастся сохранить основной костяк команды?

— Надеюсь, что он сохранится и все будет в порядке. Бывает, что кто-то уходит, кто-то приходит. Но я думаю, костяк сохранится и все будет хорошо. Президент уже неоднократно говорил, что будет поддерживать команду. С Сочи будет все в порядке.

— «Сочи» добивается успехов с разными вратарями...

— Я до этого говорил о том, что у нас есть команда. Вратарский коллектив внутри команды. Все, кто выходит — показывает уровень и добывает очки. Спасибо нашему тренеру Дмитрию. Он топ.

— Круче Кафанова?

— Не могу сравнивать. Вы задаёте провокационный вопрос. Есть тренер, каждый тренер по своему крут.