Дзагоев полетел с ЦСКА на матч против «Оренбурга»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на выездной матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Летим в Оренбург! И Дзага с нами ? #ОренбургЦСКА pic.twitter.com/RfAxTCusSI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2020

Футболист ранее пропустил около месяца из-за травмы. Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится 8 июля. Начало в 18.00 по московскому времени.

30-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.