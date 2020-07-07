Дзагоев полетел с ЦСКА на матч против «Оренбурга»
7 июля 2020, 16:02
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на выездной матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Летим в Оренбург! И Дзага с нами ? #ОренбургЦСКА pic.twitter.com/RfAxTCusSI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2020
Футболист ранее пропустил около месяца из-за травмы. Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится 8 июля. Начало в 18.00 по московскому времени.
30-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.
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