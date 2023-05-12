Дюрица считает, что Гильерме мог бы продолжить работу в «Локомотиве» в качестве тренера вратарей

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.

«Стоит ли Гильерме задуматься о тренерской карьере? Почему нет? Он столько лет провел в «Локомотиве»! Думаю, если ему предложат хорошую работу в штабе, например, в роли тренера вратарей, он вполне может попробовать свои силы. К тому же если ему нравится в Москве! Он уже дал очень многое «Локомотиву». В футболе так бывает, что приходят молодые, которые всегда подскажут, когда пора уходить. И у меня было так же. Все зависит от Гили. Захочет он остаться — или поехать домой и заняться чем-то другим? Но, думаю, за столько лет он уже стал русским», — сказал Дюрица «СЭ».