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Сегодня, 09:30

«Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ян Дюрица.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ян Дюрица и Артем Дзюба играют друг против друга в матче «Спартак» — «Локомотив».
Фото Антона Сергиенко, архив «СЭ»
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-защитником «Локо» и сборной Словакии.

«Когда Дзюба перешел в «Локомотив», я сразу понял, что это хороший шаг для команды»

— 11 мая Юрию Семину исполнилось 76 лет. Что этот тренер значит для вас?

— Очень многое! В первую очередь, я, конечно, хочу поздравить его с днем рождения, пожелать здоровья, счастья и много лет в футболе; чтобы у него все в жизни было хорошо. Я пережил с ним и хорошие, и плохие времена. Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на базу «Локомотива» и уже переоделся, чтобы пойти на тренировку. А Семин сказал, что не хочет видеть меня в команде, поэтому тренироваться я не буду и могу уходить с поля. Я потом приехал на стадион и занимался индивидуально два или три месяца. Это было тяжелое время. Но я ему очень благодарен за это, потому что стал сильнее, хорошо подготовился. В игре с ЦСКА я получил шанс и вернулся на поле.

— Следите ли сейчас за «Локомотивом»? Весной он здорово прибавил.

— Я очень рад, что у команды все получается, что они поднимаются в таблице. Конечно, в этом году о чемпионстве речи не идет, но мне нравится игра, которую показывает «Локо». Еще когда подписали Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг. У него получилось, он забивает голы. Надеюсь, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за чемпионство.

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— При этом Дзюба провалился в Турции. Почему он так раскрылся в «Локо»?

— Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо. Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа.

— Нужно ли «Локомотиву» продлевать контакт с Дзюбой?

— Думаю, Дзюба останется. Если он хорошо влился в коллектив и в игру команды, то клубу следует продлить с ним соглашение еще на год.

Ян Дюрица и Артем Дзюба играют друг против друга в матче «Спартак» — «Локомотив».
Антона Сергиенко, Фото архив «СЭ»

«Жаль, что «Зенит» не может показать свою силу в Европе»

— «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд. Как вы это воспринимаете?

— У них хороший состав, но надо отметить и Сергея Семака — он очень хороший тренер. Привести команду к чемпионству пять раз подряд не так уж просто. Это отличный специалист, у которого, на мой взгляд, есть мотивация уехать за границу и показать свои качества там.

Да, у «Зенита» большой бюджет, они могут приобретать хороших игроков, но это тоже показатель качественной работы руководства, которое выбирает таких футболистов. Все взаимосвязано. Жалко, что «Зенит» не может выступать в еврокубках и показать свою силу в Европе. Все-таки чемпионат России — одно, а еврокубки — другое.

— Отсутствие еврокубков влияет на мотивацию игроков?

— Да, мотивация пропадает. Если ты становишься чемпионом, это хорошо. Но ты ведь делаешь это для чего-то. Это то же самое, если ты побеждаешь в отборочном турнире, но в основной сетке выступить не можешь. Я представляю, как тяжело футболистам. Возможно, они хотели бы играть в клубе уровнем выше, но не могут показать себя в Европе. Конечно, в таком случае мотивация пропадает. Быть чемпионом хорошо, но Лига чемпионов — совсем другое! Жалко, что сейчас такая ситуация.

Сергей Семак с&nbsp;командой празднуют победу в&nbsp;чемпионате России. Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду

— Маринато Гильерме, с которым вы долго играли вместе, в этом сезоне почти не появляется на поле. Возможно, пора задуматься о тренерской карьере?

— Почему нет? Он столько лет провел в «Локомотиве»! Думаю, если ему предложат хорошую работу в штабе, например, в роли тренера вратарей, он вполне может попробовать свои силы. К тому же если ему нравится в Москве! Он уже дал очень многое «Локомотиву». В футболе так бывает, что приходят молодые, которые всегда подскажут, когда пора уходить. И у меня было так же. Все зависит от Гили. Захочет он остаться — или поехать домой и заняться чем-то другим? Но, думаю, за столько лет он уже стал русским.

— Алексей Миранчук сейчас выступает в Италии. Следите за его «Торино»?

— Не за всеми матчами, но иногда получается. В основном я смотрю АПЛ и матчи «Реала», потому что я фанат этого клуба. Хорошо, что Миранчук вообще решил попробовать себя в Европе — и у него получается! Я очень за него рад. Он отличный парень.

— Не пора ли и Антону поиграть в Европе?

— Конечно, буду рад, если у него получится. Может, еще и вместе с братом поиграет! Они оба — отличные футболисты с хорошим менталитетом. И очень скромные ребята, которые все отдают футболу.

Антон Миранчук.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Я уже не тот Ян Дюрица!»

— Вы как-то рассказывали про свою академию. Как с ней обстоят дела? И чем вы сейчас занимаетесь?

— Я делаю интервью с футболистами и другим людьми! Футбол в Словакии не в порядке: есть, может быть, две-три команды, которые борются наверху. Наш спорт сталкивается с большими проблемами. Например, в последнее время мы не можем воспитать молодых игроков. Такие вещи нельзя замалчивать, поэтому я беру интервью, комментирую матчи.

Что касается футбольной школы, то я запускал ее во время пандемии коронавируса. И еще не закрыл эту тему. Буду работать над этим, потому что хочу передать свой опыт молодым.

— Не думали начать тренировать?

— Футбол был моей любовью всю жизнь. Он мне многое дал, но и очень многое забрал. Забрал время с моей семьей, друзьями. Я поездил по миру. И если бы стал тренером, все это началось бы с начала. Сердце подсказывает, что работа тренером — не для меня.

Ян&nbsp;Дюрица. «Россия — моя вторая родина». Дюрица — о ЧМ, «Локомотиве» и наших за рубежом

— Столько лет карьеры футболиста сильно утомляют?

— Да, когда заканчиваешь, нужно отдохнуть. Но однажды ты просыпаешься и думаешь: куда двигаться дальше? Наступает новая жизнь. Потому что когда ты выходишь на поле, тебе все хлопают. А как только заканчиваешь — теряешься. Задумываешься, кто ты. Говоришь себе: «Я уже не тот Ян Дюрица». Это непросто. У меня подобное мысли начали проскакивать во время пандемии. Думал: «Что делать дальше?» К счастью, пережил это непростое время. Потому что всегда нужно идти вперед, не пропадать из-за наркотиков или алкоголя. Важно верить: все будет хорошо!

— Возвращаясь к академии и проблеме воспитании талантов — чувствуете ответственность перед молодым поколением?

— Мне по душе тренировать детей, меня к ним тянет. Я чувствую, что ту энергию, которую я отдаю, получаю обратно. Это тоже очень важно — чтобы стать детским тренером, нужно обладать характером и определенными качествами. Думаю, что у меня эти качества есть. Приятно приходить к ним с позитивной энергией, сказать: «Привет! Как твои дела?». Дать автограф. Это мне по душе! Мне так хорошо от этого становится! Кто-то улыбнулся, кому-то ты подал руку. Мы должны быть примером для молодых ребят. Считаю, если ты известен, зарабатываешь большие деньги, то всегда должен оставаться простым человеком. У тебя две руки, две ноги — ты ничем не отличаешься. Детям надо показать, как стать футболистом и известным человеком, но при этом оставаться обычным парнем.

Ян Дюрица.
Фото Соцсети

— Вы отлично говорите по-русски. Поддерживаете связь с кем-то из бывших партнеров по «Локо»?

— Конечно, у меня осталось много друзей. Правда, давно уже никому не звонил. С Ильей Абаевым периодически списываемся: «Давай созвонимся! Пивка попьем!» Кстати, хорошо, что напомнили — надо ему написать! Еще слежу за Димой Тарасовым — знаю, что он создал свой клуб в медиалиге вместе с рэпером T-Killah. Рад, что у Димы большая семья, трое детей.

— Еще приедете в Россию?

— Конечно, хочу. У меня сейчас много своих дел. Но придет время, и я обязательно вернусь. Несмотря на то, как все смотрят на ситуацию в мире, лично я всегда буду рад прилететь в Россию, когда все будет хорошо. Приеду в «Локомотив» и сделаю какое-нибудь интервью для своего ютуб-канала. С Дзюбой, например! Недавно моим гостем был Мартин Шкртел, но вообще я приглашаю и футболистов, и хоккеистов — мы разговариваем о жизни, о карьере. Если будет время, обязательно приеду в Россию и с кем-нибудь пообщаюсь.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Ян Дюрица
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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