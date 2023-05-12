«Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке
«Когда Дзюба перешел в «Локомотив», я сразу понял, что это хороший шаг для команды»
— 11 мая Юрию Семину исполнилось 76 лет. Что этот тренер значит для вас?
— Очень многое! В первую очередь, я, конечно, хочу поздравить его с днем рождения, пожелать здоровья, счастья и много лет в футболе; чтобы у него все в жизни было хорошо. Я пережил с ним и хорошие, и плохие времена. Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на базу «Локомотива» и уже переоделся, чтобы пойти на тренировку. А Семин сказал, что не хочет видеть меня в команде, поэтому тренироваться я не буду и могу уходить с поля. Я потом приехал на стадион и занимался индивидуально два или три месяца. Это было тяжелое время. Но я ему очень благодарен за это, потому что стал сильнее, хорошо подготовился. В игре с ЦСКА я получил шанс и вернулся на поле.
— Следите ли сейчас за «Локомотивом»? Весной он здорово прибавил.
— Я очень рад, что у команды все получается, что они поднимаются в таблице. Конечно, в этом году о чемпионстве речи не идет, но мне нравится игра, которую показывает «Локо». Еще когда подписали Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг. У него получилось, он забивает голы. Надеюсь, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за чемпионство.
— При этом Дзюба провалился в Турции. Почему он так раскрылся в «Локо»?
— Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо. Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа.
— Нужно ли «Локомотиву» продлевать контакт с Дзюбой?
— Думаю, Дзюба останется. Если он хорошо влился в коллектив и в игру команды, то клубу следует продлить с ним соглашение еще на год.
«Жаль, что «Зенит» не может показать свою силу в Европе»
— «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд. Как вы это воспринимаете?
— У них хороший состав, но надо отметить и Сергея Семака — он очень хороший тренер. Привести команду к чемпионству пять раз подряд не так уж просто. Это отличный специалист, у которого, на мой взгляд, есть мотивация уехать за границу и показать свои качества там.
Да, у «Зенита» большой бюджет, они могут приобретать хороших игроков, но это тоже показатель качественной работы руководства, которое выбирает таких футболистов. Все взаимосвязано. Жалко, что «Зенит» не может выступать в еврокубках и показать свою силу в Европе. Все-таки чемпионат России — одно, а еврокубки — другое.
— Отсутствие еврокубков влияет на мотивацию игроков?
— Да, мотивация пропадает. Если ты становишься чемпионом, это хорошо. Но ты ведь делаешь это для чего-то. Это то же самое, если ты побеждаешь в отборочном турнире, но в основной сетке выступить не можешь. Я представляю, как тяжело футболистам. Возможно, они хотели бы играть в клубе уровнем выше, но не могут показать себя в Европе. Конечно, в таком случае мотивация пропадает. Быть чемпионом хорошо, но Лига чемпионов — совсем другое! Жалко, что сейчас такая ситуация.
— Маринато Гильерме, с которым вы долго играли вместе, в этом сезоне почти не появляется на поле. Возможно, пора задуматься о тренерской карьере?
— Почему нет? Он столько лет провел в «Локомотиве»! Думаю, если ему предложат хорошую работу в штабе, например, в роли тренера вратарей, он вполне может попробовать свои силы. К тому же если ему нравится в Москве! Он уже дал очень многое «Локомотиву». В футболе так бывает, что приходят молодые, которые всегда подскажут, когда пора уходить. И у меня было так же. Все зависит от Гили. Захочет он остаться — или поехать домой и заняться чем-то другим? Но, думаю, за столько лет он уже стал русским.
— Алексей Миранчук сейчас выступает в Италии. Следите за его «Торино»?
— Не за всеми матчами, но иногда получается. В основном я смотрю АПЛ и матчи «Реала», потому что я фанат этого клуба. Хорошо, что Миранчук вообще решил попробовать себя в Европе — и у него получается! Я очень за него рад. Он отличный парень.
— Не пора ли и Антону поиграть в Европе?
— Конечно, буду рад, если у него получится. Может, еще и вместе с братом поиграет! Они оба — отличные футболисты с хорошим менталитетом. И очень скромные ребята, которые все отдают футболу.
«Я уже не тот Ян Дюрица!»
— Вы как-то рассказывали про свою академию. Как с ней обстоят дела? И чем вы сейчас занимаетесь?
— Я делаю интервью с футболистами и другим людьми! Футбол в Словакии не в порядке: есть, может быть, две-три команды, которые борются наверху. Наш спорт сталкивается с большими проблемами. Например, в последнее время мы не можем воспитать молодых игроков. Такие вещи нельзя замалчивать, поэтому я беру интервью, комментирую матчи.
Что касается футбольной школы, то я запускал ее во время пандемии коронавируса. И еще не закрыл эту тему. Буду работать над этим, потому что хочу передать свой опыт молодым.
— Не думали начать тренировать?
— Футбол был моей любовью всю жизнь. Он мне многое дал, но и очень многое забрал. Забрал время с моей семьей, друзьями. Я поездил по миру. И если бы стал тренером, все это началось бы с начала. Сердце подсказывает, что работа тренером — не для меня.
— Столько лет карьеры футболиста сильно утомляют?
— Да, когда заканчиваешь, нужно отдохнуть. Но однажды ты просыпаешься и думаешь: куда двигаться дальше? Наступает новая жизнь. Потому что когда ты выходишь на поле, тебе все хлопают. А как только заканчиваешь — теряешься. Задумываешься, кто ты. Говоришь себе: «Я уже не тот Ян Дюрица». Это непросто. У меня подобное мысли начали проскакивать во время пандемии. Думал: «Что делать дальше?» К счастью, пережил это непростое время. Потому что всегда нужно идти вперед, не пропадать из-за наркотиков или алкоголя. Важно верить: все будет хорошо!
— Возвращаясь к академии и проблеме воспитании талантов — чувствуете ответственность перед молодым поколением?
— Мне по душе тренировать детей, меня к ним тянет. Я чувствую, что ту энергию, которую я отдаю, получаю обратно. Это тоже очень важно — чтобы стать детским тренером, нужно обладать характером и определенными качествами. Думаю, что у меня эти качества есть. Приятно приходить к ним с позитивной энергией, сказать: «Привет! Как твои дела?». Дать автограф. Это мне по душе! Мне так хорошо от этого становится! Кто-то улыбнулся, кому-то ты подал руку. Мы должны быть примером для молодых ребят. Считаю, если ты известен, зарабатываешь большие деньги, то всегда должен оставаться простым человеком. У тебя две руки, две ноги — ты ничем не отличаешься. Детям надо показать, как стать футболистом и известным человеком, но при этом оставаться обычным парнем.
— Вы отлично говорите по-русски. Поддерживаете связь с кем-то из бывших партнеров по «Локо»?
— Конечно, у меня осталось много друзей. Правда, давно уже никому не звонил. С Ильей Абаевым периодически списываемся: «Давай созвонимся! Пивка попьем!» Кстати, хорошо, что напомнили — надо ему написать! Еще слежу за Димой Тарасовым — знаю, что он создал свой клуб в медиалиге вместе с рэпером T-Killah. Рад, что у Димы большая семья, трое детей.
— Еще приедете в Россию?
— Конечно, хочу. У меня сейчас много своих дел. Но придет время, и я обязательно вернусь. Несмотря на то, как все смотрят на ситуацию в мире, лично я всегда буду рад прилететь в Россию, когда все будет хорошо. Приеду в «Локомотив» и сделаю какое-нибудь интервью для своего ютуб-канала. С Дзюбой, например! Недавно моим гостем был Мартин Шкртел, но вообще я приглашаю и футболистов, и хоккеистов — мы разговариваем о жизни, о карьере. Если будет время, обязательно приеду в Россию и с кем-нибудь пообщаюсь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6