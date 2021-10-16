Дюпин извинился перед болельщиками «Рубина» за ошибку, из-за которой команда упустила победу над «Локомотивом»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин извинился перед болельщиками команды за ошибку, из-за которой его команда упустила победу над «Локомотивом» (2:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Хочу извиниться перед болельщиками «Рубина» за упущенную победу. Я совершил ошибку, которую не должен совершать вратарь моего уровня... Всем удачи, надеюсь, подобное больше не повториться, по крайней мере, сделаю все для этого», — написал у себя в Instagram Дюпин.

На 90+3-й минуте встречи Дюпин неудачно выбыл мяч из своей штрафной, после чего железнодорожники перехватили его и провели атаку, в результате которой полузащитник Рифат Жемалетдинов сравнял счет.