Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на уход Ивицы Олича с поста главного тренера красно-синих.

«Назначение новых тренеров в «Спартак» и ЦСКА никак не влияет на «Зенит», — сказал Боярский «СЭ». — Я не думаю, что мы упустим доминирование в следующем сезоне. Семак — это очень дальновидный и профессиональный специалист. Если бы он почувствовал опасность со стороны новых тренеров в командах-конкурентах, то принял бы серьезные решения. А где опасность? Руководство «Зенита» правильно делает, что не меняет Семака. Сергей Богданович знает то, чего не знает никто другой. У ЦСКА и «Спартака» просто безвыходное положение, равно как и у нашей сборной».

Боярский также считает, что общее состояние российского футбола плачевное.

«Есть тенденция, которая гласит, что тренер может все. Я же считаю, что есть масса других ингредиентов. Частая смена тренеров в «Спартаке» и ЦСКА обусловлена мнением, что новый специалист — это новая команда. Я же так не думаю. Сменить тренера — это не панацея. Общее состояние футбола плачевное, у наших команд нет почерка», — добавил Боярский.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под его руководством красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.