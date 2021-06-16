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Дюков высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень»

12:12
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».

— Рассматриваете ли вы возвращение проведения турниров на схему «весна-осень»?

— Этот вопрос обсуждается. Он будет проработан еще раз. Было несколько вопросов и обсуждений в том числе с клубами, лигами возврата на систему «весна-осень». Но предыдущие попытки не привели к какому-то консенсусу. Были мнения за возврат, но на тот момент таких голосов было меньшинство. Может быть, сейчас получим другую ситуацию.

— Будут ли изменения формулы РПЛ?

— На конференции я заявил, что одна из задач, поставленных перед нами — разработка различных вариантов новых форматов проведения ЮФЛ, ФНЛ и РПЛ. Эта работа ведется. Думаю, через месяц мы будем готовы ответить на этот вопрос. В любом случае изменения форматов будут возможны только с сезона 2022/23.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» с сезона-2011/12.

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