Дюков заявил, что курс доллара не окажет заметного влияния на бюджет РФС

Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о влиянии увеличения курса доллара на экономику организации.

— Курс доллара повлияет на бюджет РФС?

— Заметного влияния не будет. Бюджет РФС составляется в рублях. Взносы в УЕФА и ФИФА? Это символические суммы. При этом мы также получаем денежные средства от этих организаций в валюте.

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 29 ноября составил 109,58 рублей.