Источник: Осинькин на следующей неделе покинет «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Championat.com.

По информации источника, 59-летний специалист может оставить команду до выездного матча 18-го тура РПЛ против «Ростова», который состоится 7 декабря. Перед этим самарцы 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом» в матче 17-го тура.

Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года. После 16 туров команда с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.