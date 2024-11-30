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Сегодня, 11:33

Источник: Осинькин на следующей неделе покинет «Крылья Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Championat.com.

По информации источника, 59-летний специалист может оставить команду до выездного матча 18-го тура РПЛ против «Ростова», который состоится 7 декабря. Перед этим самарцы 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом» в матче 17-го тура.

Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года. После 16 туров команда с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Championat.com
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
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ЦСКА – Рубин
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