Кафанов призвал европейских скаутов обратить внимание на Максименко: «Готовый вратарь для любого клуба»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто из российский вратарей готов к переезду в Европу.

«Еще один российский вратарь сыграл в Лиге чемпионов (голкипер «Штурма» Даниил Худяков. — Прим. «СЭ»), выступая в составе зарубежного клуба. Это очень радует. Это лишь подтверждает, что наша вратарская школа растет. Кто мог бы стать следующим ее представителем в Европе? Саша Максименко. Готовый вратарь для любого клуба, выступающего в Лиге чемпионов. У него есть все качества. Готов хоть завтра играть в еврокубках. Если сейчас европейские скауты ищут вратаря, то должны обратить внимание на Сашу», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Максименко провел 16 матчей за «Спартак», 9 из которых отыграл на ноль.