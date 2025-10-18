Дюков заявил, что Чеферин не приедет в Россию в 2025 году из-за плотного графика

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему президент УЕФА Алекасандер Чеферин не сможет приехать в Россию в 2025 году.

«Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом», — цитирует Дюкова ТАСС.

В ноябре 2024 года Дюков заявил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году. 14 октября глава РФС сообщил, что есть уверенность в приезде Чеферина в страну в 2026 году.