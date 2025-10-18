«Пари НН» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 18 октября. Матч в Москве на стадионе «Совкомбанк Арена» начинается в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 13:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Акрон» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Пари НН» — «Акрон» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 12.55 мск, за 5 минут до игры.

Нижегородцы в 11 турах набрали 6 очков и расположились на предпоследнем, 15-м месте. В туре перед международной паузой команда Алексея Шпилевского уступила «Сочи» (1:2), который оформил первую победу в этом чемпионате.

Тольяттинцы набрали 8 очков за 11 матчей и расположились на 13-м месте, в 11-м туре волжане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).