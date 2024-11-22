Смородская — о Станковиче: «Какой-то туманный тренер, непонятный для меня»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от игры между железнодорожниками и «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

«Думаю, «Локомотив» навяжет «Спартаку» борьбу. «Локомотив» для меня, без сомнений, фаворит. Я не понимаю, что из себя сейчас представляет «Спартак» и что от него ждать... Какой-то туманный тренер у них, непонятный для меня», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.