Дюков считает возможным снятие санкций с российского футбола до перемирия на Украине

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил возвращение отечественных клубов и сборных на международную арену до завершения конфликта на Украине.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы санкции отменили до урегулирования конфликта на Украине», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщал, что отстранение с России будет снято после завершения конфликта на Украине.