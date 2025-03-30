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Дюков считает возможным снятие санкций с российского футбола до перемирия на Украине

Даниил Аршавский

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил возвращение отечественных клубов и сборных на международную арену до завершения конфликта на Украине.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы санкции отменили до урегулирования конфликта на Украине», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщал, что отстранение с России будет снято после завершения конфликта на Украине.

Источник: ТАСС
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Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
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Иван Обляков

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