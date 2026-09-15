Дегтярев поздравил Союз тхэквондо России с разрешением World Taekwondo проводить соревнования в нашей стране

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии «СЭ» высказался о решении совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снять ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации на территории России.

«Поздравляю Союз тхэквондо России, всех наших бойцов в этом виде спорта и любителей боевых искусств с очередным важным решением в пользу нашего спорта: Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешил проводить международные соревнования на территории России.

WT последовательно придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и одной из первых допустила на свои соревнования российских атлетов без ограничений, а теперь и сняла запрет на турниры в России. Ранее в июле на исполкоме МОК был восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены все ограничения для российских спортсменов, включая возможность проведения в нашей стране соревнований на усмотрение федераций.

Международный спорт возвращается в нашу страну поэтапно. Например, организаторы Всемирного молодежного фестиваля UTS, который проводится при поддержке МОК, предложили провести следующую встречу молодежи в России. С такой инициативой к нам обратился Президент Альянса независимых признанных членов спорта (AIMS) Стефан Фокс. В 2028 году Россия примет в Казани Всемирные игры кочевников, которые проходят под эгидой ЮНЕСКО. Кроме того, чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 году. Турнир должен был состояться в Казани в 2025 году, но был перенесен в Сингапур, сейчас переговоры по его проведению возобновились.

С начала 2026-го в России состоялось 35 международных соревнований, еще 36 пройдут до конца года», — сказал Дегтярев «СЭ».

В январе 2026 года World Taekwondo разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.