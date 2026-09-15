Бокс/ММА
Другие единоборства
Тхэквондо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Тхэквондо

Дегтярев поздравил Союз тхэквондо России с разрешением World Taekwondo проводить соревнования в нашей стране

Александр Абустин
корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии «СЭ» высказался о решении совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снять ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации на территории России.

«Поздравляю Союз тхэквондо России, всех наших бойцов в этом виде спорта и любителей боевых искусств с очередным важным решением в пользу нашего спорта: Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешил проводить международные соревнования на территории России.

WT последовательно придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и одной из первых допустила на свои соревнования российских атлетов без ограничений, а теперь и сняла запрет на турниры в России. Ранее в июле на исполкоме МОК был восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены все ограничения для российских спортсменов, включая возможность проведения в нашей стране соревнований на усмотрение федераций.

Международный спорт возвращается в нашу страну поэтапно. Например, организаторы Всемирного молодежного фестиваля UTS, который проводится при поддержке МОК, предложили провести следующую встречу молодежи в России. С такой инициативой к нам обратился Президент Альянса независимых признанных членов спорта (AIMS) Стефан Фокс. В 2028 году Россия примет в Казани Всемирные игры кочевников, которые проходят под эгидой ЮНЕСКО. Кроме того, чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 году. Турнир должен был состояться в Казани в 2025 году, но был перенесен в Сингапур, сейчас переговоры по его проведению возобновились.

С начала 2026-го в России состоялось 35 международных соревнований, еще 36 пройдут до конца года», — сказал Дегтярев «СЭ».

В январе 2026 года World Taekwondo разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Дегтярев
Тхэквондо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Баскетболист Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры
Трамп позвонил главе Nvidia и начал шутить над ним по громкой связи
Великобритания сделала шаг к распаду. Но в мировом спорте разделение королевства давно стало реальностью
Кордобу обвинили в немужском поведении, его симуляция с «Акроном» — позор!
Девять человек изнасиловали школьницу недалеко от полицейского участка в Индии
Патрушев предрек исчезновение Польши в случае начала войны с РФ
Популярное видео
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Журова считает, что Всемирная федерация тхэквондо соскучилась по проведению соревнований в России
Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение соревнований в России
Яшенков заявил, что World Rugby не собирается допускать россиян до турниров
Бойкова и Козловский вошли в состав участников этапа Гран-при в Финляндии
Свищев — о письме 17 российских легкоатлетов в ООН: «Все правильно сделали!»
«Несоразмерная дискриминационная мера». Российские легкоатлеты пожаловались на отстранение в ООН
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова считает, что Всемирная федерация тхэквондо соскучилась по проведению соревнований в России
Новости
RSS RSS
Все новости