Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение соревнований в России

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снял ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации на территории России, сообщает пресс-служба Союза тхэквондо России.

Решение было принято на внеочередном заседании, которое прошло 15 сентября в Чунчхоне (Южная Корея).

«Совет Всемирной федерации тхэквондо (WT) принял решение, которое позволяет проводить международные соревнования на территории России!» — говорится в сообщении российской организации.

В январе 2026 года World Taekwondo разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Летом Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских атлетов в турнирах. При этом в МОК отметили, что решение о проведении соревнований в РФ принимается на усмотрение каждой международной федерации.