Журова считает, что Всемирная федерация тхэквондо соскучилась по проведению соревнований в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) снять ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации на территории России.

«Молодцы, что приняли такое решение. Тхэквондо у нас активно развивается. Очевидно, что международная федерация соскучилась по тому, как мы проводим соревнования и как наши болельщики поддерживают спортсменов. Сейчас некоторые могут начать бунтовать и протестовать, но посмотрим, как оно будет», — сказала Журова «СЭ».

В январе 2026 года World Taekwondo разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

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