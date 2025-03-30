Акинфеев: «22 года с момента дебюта за ЦСКА пролетели как один день»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал трогательный пост в честь 22-летия со дня дебюта в армейском клубе, которое состоялось в субботу, 29 марта.

«22 года с момента дебюта пролетели как один день. Всем спасибо за теплые слова. И с победой, конечно же!» — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

В субботу ЦСКА на своем поле принимал махачкалинское «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ. В этой игре армейцы одержали победу со счетом 2:0.

38-летний Акинфеев выступает за красно-синих на протяжении всей своей карьеры. Всего он провел 788 матчей за основную команду ЦСКА, пропустив 711 мячей и 328 раз сыграв на ноль.