Митрофанов: «Информационная атака на «Зенит»? Эмоции накаляются»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию СМИ о разногласиях в раздевалке «Зенита».

«Информационная атака на «Зенит»? Мне кажется, что любой топ-клуб, особенно такой клуб как «Зенит», который 6 раз подряд становился чемпионом России, привлекает к себе повышенное внимание. Учитывая, что впереди самая сложная часть чемпионата, понятно, что эмоции у всех накаляются», — сказал Митрофанов «СЭ».

26 марта появилась информация, что 25-летний полузащитник «Зенита» Максим Глушенков проявляет халатность на тренировках. Он покинул одну из тренировок из-за того, что ему было холодно.

Также сообщалось, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после поражения от «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ (1:2) в эмоциональном обращении сказал игрокам: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату, и идите *****!». Позже Медведев опроверг эту информацию.